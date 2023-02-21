Павлов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Иванова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Павлова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Павлова Анна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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