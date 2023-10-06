Иващенко Константин Степанович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения20.05.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1883
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.04.1912
Жена: Иващенко Анна Филипповна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1914
Сын: Иващенко Григорий Константинович
Мать ребёнка: Иващенко Анна Филипповна
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1918
Сын: Иващенко Михаил Константинович
Мать ребёнка: Иващенко Анна Филипповна
Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно