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Иващенко Константин Степанович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

20.05.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1883

Отец: Иващенко Степан Васильевич

Мать: Иващенко Стефанида Григорьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.04.1912

Жена: Иващенко Анна Филипповна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Иващенко Григорий Константинович

Мать ребёнка: Иващенко Анна Филипповна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1918

Сын: Иващенко Михаил Константинович

Мать ребёнка: Иващенко Анна Филипповна

Черниговское наместничество Российская империя
Смерть
Неизвестно
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