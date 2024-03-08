Косоухов Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косоухов Ефим Григорьевич
Мать: Федяева Анна Лукьянова
Рождение ребёнка
29.02.1964
Дочь: Косоухова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Косоухов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно