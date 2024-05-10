Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид Антон Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Монвиж-Монтвид Фаддей (Tadeusz) Людвигович

Мать: Монвиж-Монтвид (Келлер) София Михайловна

В посемейном списке от 28 декабря 1868 г., Антону Фаддевичу 12 лет. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянств... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Монвиж-Монтвид (Пентюxова) Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1885 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Михаил Антонович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Пентюxова) Евфросинья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Бракосочетание
06.05.1896 ст.

Жена: Монвиж-Монтвид (Круглова) Варвара Ивановна

Церковь Пимена Великого, что в Старых Воротниках, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
08.09.1897 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Сергей Антонович

Мать ребёнка: Монвиж-Монтвид (Круглова) Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16562 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.6об
Смерть
Неизвестно

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