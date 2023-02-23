Хрящева Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1862
Рождение ребёнка
20.07.1864
Дочь: Мария Дементьевна
Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович
Рождение ребёнка
1866
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бастрыкин - Хрящев Степан Дементьевич
Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович
Рождение ребёнка
26.10.1877
Рождение ребёнка
06.09.1883
Рождение ребёнка
15.03.1889
Дочь: Александра Дементьевна
Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович
Рождение ребёнка
08.11.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Дементьевна
Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович
Смерть
Неизвестно