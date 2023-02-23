Хрящева Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрящева Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1862

Сын: Бастрыкин Степан Дементьевич

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.07.1864

Дочь: Мария Дементьевна

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Бастрыкин Федор Дементьевич

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бастрыкин - Хрящев Степан Дементьевич

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1877

Сын: Хрящев Георгий Дементьевич

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1883

Сын: Бастрыкин Аким Дементьевич

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.03.1889

Дочь: Александра Дементьевна

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1891

Сын: Бастрыкин Михаил Дементьевич

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Дементьевна

Отец ребёнка: Хрящев - Бастрыкин (дворовый) Дементий Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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