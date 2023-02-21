Красовский Амвросий (Александр)
Место рожденияс. Верхняя Межа, Макарьевский уезд Костромской губернии
Дата рождения1800
Дата смерти28.05.1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верхняя Межа, Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1800
с. Верхняя Межа, Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1825 по 1826
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1825
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1826 по 1870
Смерть
28.05.1870