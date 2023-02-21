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Красовский Амвросий (Александр)

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Место рождения

с. Верхняя Межа, Макарьевский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1800

Дата смерти

28.05.1870

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верхняя Межа, Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1800
с. Верхняя Межа, Макарьевский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1825 по 1826
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
По 1825
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1826 по 1870
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
28.05.1870
Киров, город Киров, Кировская область
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