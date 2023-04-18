Корнилова Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Кириллов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Галина Андреевна
Отец ребёнка: Кириллов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кириллов Андрей
Смерть
Неизвестно