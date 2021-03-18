Тимергазина Рушания Габдрахмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1929
Дата смерти18.03.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1929
Отец: Зиангиров Габдрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1955
Дочь: Лукманова Рида Рифкатовна
Отец ребёнка: Тимергазин Рифкат Галеевич
Рождение ребёнка
12.01.1962
Дочь: Халиуллина Римма Рифкатовна
Отец ребёнка: Тимергазин Рифкат Галеевич
Смерть
18.03.2021