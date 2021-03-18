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Тимергазина Рушания Габдрахмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1929

Дата смерти

18.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1929

Отец: Зиангиров Габдрахман

Мать: Зиангирова Фаима Минибаевнв

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимергазин Рифкат Галеевич

Рождение ребёнка
05.09.1955

Дочь: Лукманова Рида Рифкатовна

Отец ребёнка: Тимергазин Рифкат Галеевич

Рождение ребёнка
12.01.1962

Дочь: Халиуллина Римма Рифкатовна

Отец ребёнка: Тимергазин Рифкат Галеевич

Смерть
18.03.2021

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