Макарова Татьяна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Татьяна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1898

Дочь: Семенова (Макарова) Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Макаров Александр Федорович

Малиновка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Свидетельство о рождении
Смерть
Неизвестно

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