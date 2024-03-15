Макарова Татьяна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1898
Дочь: Семенова (Макарова) Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Макаров Александр Федорович
Малиновка, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Свидетельство о рождении
Смерть
Неизвестно