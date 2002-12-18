Зянкин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зянкин Владимир Николаевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.06.1952

Дата смерти

18.12.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Художник
Смерть
18.12.2002
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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