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Ржаницын Иван Алексеевич

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Место рождения

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Воскресенье, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Воскресенской Подкубенской церкви.
Бракосочетание
1794

Жена: Ржаницына Наталья Кирилловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1794
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Определен священником к Флоро-Лаврской церкви в Ямской Кирилловской Слободе.
Работа или профессия
С 1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Покровской церкви Ямской Кирилловской Слободы.
Работа или профессия
С 1816
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Заштатный священник Покровской церкви Ямской Кирилловской Слободы.
Смерть
1825
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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