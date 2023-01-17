Ржаницын Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын пономаря Воскресенской Подкубенской церкви.
Бракосочетание
1794
Работа или профессия
1794
Определен священником к Флоро-Лаврской церкви в Ямской Кирилловской Слободе.
Работа или профессия
С 1795
Священник Покровской церкви Ямской Кирилловской Слободы.
Работа или профессия
С 1816
Заштатный священник Покровской церкви Ямской Кирилловской Слободы.
Смерть
1825