Усольцев Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
До 10.10.1852
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Костылево сей же волости в деревню Яркуль
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
По предписанию казенной палаты хозяйственного отделения от 31.12.1856 № 17828 отчислен из деревни Яркуль сей же волости в деревню Заозерную
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно