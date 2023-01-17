(Сысоева) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Анастасия Никитична

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Сысоев Никита Павлович

Мать: Дарья Парамоновна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Засыпкина Евдокия Пентюхина

Отец ребёнка: Лукьянов Гурий Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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