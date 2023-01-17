(Сысоева) Анастасия Никитична
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Сысоев Никита Павлович
Мать: Дарья Парамоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Засыпкина Евдокия Пентюхина
Отец ребёнка: Лукьянов Гурий Григорьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно