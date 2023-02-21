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Ипатов Илья Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1936

Дочь: Свикша Федосья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петька

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данька

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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