Ипатов Илья Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1936
Дочь: Свикша Федосья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петька
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данька
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маня
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно