Хисаметдинов(Хисамутдинов) Рахметулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти04.03.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Рахметулин Набиулла
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура
Рождение ребёнка
13.06.1875
Сын: Рахметуллин Сафиулла
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Рахметуллин Абдулла
Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура
Смерть
04.03.1900