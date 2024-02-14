Хисаметдинов(Хисамутдинов) Рахметулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисаметдинов(Хисамутдинов) Рахметулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

04.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сайфульмулюков Хисаметдин

Мать: Сайфульмулюкова (Хисаметдинова) Гульбагида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872

Сын: Рахметулин Набиулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура

Рождение ребёнка
13.06.1875

Сын: Рахметуллин Сафиулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура

Рождение ребёнка
1877

Сын: Рахметуллин Хабибулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура

Рождение ребёнка
1879

Сын: Хисамутдинов Гатиятулла Мулла? Рахматуллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Рахметуллин Абдулла

Мать ребёнка: Хисаметдинова (Хисамутдинова) Масрура

Смерть
04.03.1900

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