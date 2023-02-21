Сосновцев Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновцев Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1955

Сын: Сосновцев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновцева Нина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сосновцева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновцев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафонова Люся Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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