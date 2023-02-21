Сосновцев Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1955
Сын: Сосновцев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновцева Нина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сосновцева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновцев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафонова Люся Михайловна
Мать ребёнка: не указана