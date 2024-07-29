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Первиненко Спиридон Антонович

Место рождения

Заретенье, Черствятская волость, Лепельский уезд

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Первиненко Антон Степанович

Мать: Первиненко Анна

Заретенье, Черствятская волость, Лепельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первиненко Николай Спиридонович

Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Жена: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Первиненко Никифор Спиридонович

Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
26.07.1920

Сын: Первиненко Никанор Спиридонович

Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Первиненко Георгий Спиридонович

Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна

Быган, Тарский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
Быган, Тарский муниципальный район, Омская область

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