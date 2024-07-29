Первиненко Спиридон Антонович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Первиненко Антон Степанович
Мать: Первиненко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Первиненко Николай Спиридонович
Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Первиненко Никифор Спиридонович
Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
26.07.1920
Сын: Первиненко Никанор Спиридонович
Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Первиненко Георгий Спиридонович
Мать ребёнка: Первиненко (Руденко) Елизавета Петровна
Смерть
Неизвестно