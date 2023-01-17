Васильева (Гуськова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Гуськов Федор Иванович
Бракосочетание
03.07.1868
Россия, Тульская область, Алексин, село Лысцево
Никольский храм. Свидетели по жениху: отставной рядовой Тимофей Игнатов Зверев и серпуховский мещанин Михаил Дмитриев Постников. По невесте: казенный крестьянин Владычной слободы Иван Ипатов Строков и... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1869
Дочь: Клепцова Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Васильевич
РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Крещение- Никольский храм села Лысцево.Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Попов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Смерть
После 1910