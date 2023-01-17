Васильева (Гуськова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Гуськова) Мария Федоровна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Гуськов Федор Иванович

Мать: Гуськова Евдокия Гаврилова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
03.07.1868

Муж: Васильев Тимофей Васильевич

Россия, Тульская область, Алексин, село Лысцево
Никольский храм. Свидетели по жениху: отставной рядовой Тимофей Игнатов Зверев и серпуховский мещанин Михаил Дмитриев Постников. По невесте: казенный крестьянин Владычной слободы Иван Ипатов Строков и... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1869

Дочь: Клепцова Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Васильевич

РОссия, Тульская область, Алексин, деревня Высокое
Крещение- Никольский храм села Лысцево.Воспреемники: Серпуховский мещанин Панкратий Мартинов Попов и отставного рядового Тимофея Игнатова Зверева жена Анастасия Степанова
Смерть
После 1910
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