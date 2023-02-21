Николаенко (Сафронова) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко (Сафронова) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1966

Пол

Женский

Отец

Мать

1944 г.р.

Муж

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1966

Отец: Сафронов Борис Николаевич

Мать: Волкова Галина Петровна

Бракосочетание
23.05.1987

Муж: Николаенко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
11.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
30.01.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Валерий Александрович

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