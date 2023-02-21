Николаенко (Сафронова) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1966
Отец: Сафронов Борис Николаевич
Мать: Волкова Галина Петровна
Бракосочетание
23.05.1987
Рождение ребёнка
11.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Валерий Александрович
Рождение ребёнка
30.01.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Валерий Александрович