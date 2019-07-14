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Лукашин Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1962

Дата смерти

14.07.2019

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1962

Отец: Лукашин Алексей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашина Татьяна

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашина Татьяна

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
14.07.2019
Донской, город Донской, Тульская область
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