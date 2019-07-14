Лукашин Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1962
Дата смерти14.07.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1962
Отец: Лукашин Алексей Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукашина Татьяна
Рождение ребёнка
15.03.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукашина Татьяна
Смерть
14.07.2019