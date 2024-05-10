Горожанкина (Султан-Бей) Кристина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987
Рождение ребёнка
28.09.?
Дочь: Горожанкина Ангелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Горожанкин Евгений
Рождение ребёнка
10.08.?
Дочь: Полина Денисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.08.?
Сын: Горожанкин Денис Евгеньевич
Отец ребёнка: Горожанкин Евгений
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горожанкин Евгений