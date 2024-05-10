Горожанкина (Султан-Бей) Кристина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горожанкина (Султан-Бей) Кристина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1987

Отец: Султан-Бей Игорь Юрьевич

Мать: Султан-Бей (Аверичева) Марина Игоревна

Рождение ребёнка
28.09.?

Дочь: Горожанкина Ангелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Горожанкин Евгений

Рождение ребёнка
10.08.?

Дочь: Полина Денисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.08.?

Сын: Горожанкин Денис Евгеньевич

Отец ребёнка: Горожанкин Евгений

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горожанкин Евгений

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