Белянина (Никитина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянина (Никитина) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1921

Дата смерти

23.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1921

Отец: Никитин Михаил Алексеевич

Мать: Никитина Зинаида Осиповна

Рождение ребёнка
25.01.1948

Сын: Белянин Валерий Леонидович

Отец ребёнка: Белянин Леонид Петрович

Рождение ребёнка
21.05.1951

Дочь: Воронина Елена Леонидовна

Отец ребёнка: Белянин Леонид Петрович

Рождение ребёнка
25.04.1954

Дочь: Лялина Нина Леонидовна

Отец ребёнка: Белянин Леонид Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянин Леонид Петрович

Смерть
23.04.2005
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