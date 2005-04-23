Белянина (Никитина) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1921
Дата смерти23.04.2005
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1921
Рождение ребёнка
25.01.1948
Сын: Белянин Валерий Леонидович
Отец ребёнка: Белянин Леонид Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1951
Дочь: Воронина Елена Леонидовна
Отец ребёнка: Белянин Леонид Петрович
Рождение ребёнка
25.04.1954
Дочь: Лялина Нина Леонидовна
Отец ребёнка: Белянин Леонид Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2005