Карпухин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпухина Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпухин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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