Карпухин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпухина Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпухин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана