Щербакова Васса Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Васса Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1898

Сын: Щербаков Александр Иаковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1899

Дочь: Щербакова Анна Иаковлевна

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901

Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901

Сын: Щербаков Александр Иаковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1902

Сын: Щербаков Григорий Иаковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1905

Сын: Щербаков Павел Иаковлевич

Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1909

Сын: Щербаков Сергий

Отец ребёнка: не указан

Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иаков Ильич

Смерть
Неизвестно
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