Щербакова Васса Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
09.03.1895
Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1898
Сын: Щербаков Александр Иаковлевич
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1899
Дочь: Щербакова Анна Иаковлевна
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901
Дочь: Щербакова Александра Иаковлевна
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1901
Сын: Щербаков Александр Иаковлевич
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1902
Сын: Щербаков Григорий Иаковлевич
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
04.11.1905
Сын: Щербаков Павел Иаковлевич
Отец ребёнка: Щербаков Иаков Ильич
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1909
Сын: Щербаков Сергий
Кыновский завод Кунгурский уезд Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаков Иаков Ильич
Смерть
Неизвестно