Окороков Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.
Сын: Окороков Андрей Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1842