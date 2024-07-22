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Окороков Кирилл Иванович

Место рождения

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Около 1785 г.р.
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Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1785 ст.

Сын: Окороков Андрей Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Ламская, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1842

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