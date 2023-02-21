Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Стефанида? Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Арина Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Дмитриев

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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