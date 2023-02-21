Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Стефанида? Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Арина Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно