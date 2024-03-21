Болотова (Сибирякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Сибирякова) Анна Ивановна

Место рождения

Пашия, Горнозаводский, Пермский край

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Сибиряков Иван Иванович

Мать: Сибирякова Павла Спиридоновна

Пашия, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
24.05.1858

Муж: Болотов Алексей Петрович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болотов Алексей Петрович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.09.1869

Дочь: Абатурова (Болотова) Иулиания (Ульяна) Алексеевна

Отец ребёнка: Болотов Алексей Петрович

Кусье-Александровский, Горнозаводский, Пермский край
ГАПК, 719-1-166-51об, ф53
Смерть
Неизвестно

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