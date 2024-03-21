Болотова (Сибирякова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
24.05.1858
Рождение ребёнка
Около 1859
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болотов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.09.1869
Дочь: Абатурова (Болотова) Иулиания (Ульяна) Алексеевна
Отец ребёнка: Болотов Алексей Петрович
ГАПК, 719-1-166-51об, ф53
Смерть
Неизвестно