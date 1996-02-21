Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович
Место рожденияд.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Дата рождения05.05.1923
Дата смерти21.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923
Отец: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович
Мать: Мурзагулова ?
д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.06.1949
Сын: Мурзагулов Махмут Ахметович
Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
22.06.1952
Дочь: Сафарова Разия Ахметовна
Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1954
Сын: Мурзагулов Рафкат Ахметович
Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.02.1959
Сын: Мурзагулов Амир Ахметович
Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.05.1962
Сын: Мурзагулов Урал Ахметович
Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна
Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
12июля 1944 г. 7 корп.ПВО наградил медалью за боевые заслуги. Номер Исторической информации 33 номер описи Ист. Информации 690 155 номер Ист. Информации 1290 архив ЦАМО.
Военная награда
Неизвестно
Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1923 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Ялчикаево. Юбилейная картотека
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29865299/
Смерть
21.02.1996
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ