Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович

Место рождения

д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

05.05.1923

Дата смерти

21.02.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1923

Отец: Мурзагулов Бикмухамет Ишмухаметович

Мать: Мурзагулова ?

д.Яльчикаево Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Мурзагулов Махмут Ахметович

Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна

г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
22.06.1952

Дочь: Сафарова Разия Ахметовна

Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1954

Сын: Мурзагулов Рафкат Ахметович

Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.02.1959

Сын: Мурзагулов Амир Ахметович

Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
27.05.1962

Сын: Мурзагулов Урал Ахметович

Мать ребёнка: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Таймасовская МТС Таймасовского с/с Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзагулова Роза Сафиулловна

Военная награда
Неизвестно
12июля 1944 г. 7 корп.ПВО наградил медалью за боевые заслуги. Номер Исторической информации 33 номер описи Ист. Информации 690 155 номер Ист. Информации 1290 архив ЦАМО.
Военная награда
Неизвестно
Мурзагулов Ахмет Бикмухаметович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1923 Башкирская АССР, Куюргазинский р-н, д. Ялчикаево. Юбилейная картотека
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie29865299/
Смерть
21.02.1996
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Таймасово Куюргазинского района РБ РФ
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