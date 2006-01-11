Толстых Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1937
Дата смерти11.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1937
Отец: Толстых Василий Павлович
Мать: Толстых Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.05.1958
Дочь: Зюкова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Толстых Анна Семеновна
Рождение ребёнка
05.11.1959
Дочь: Кривошапова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Толстых Анна Семеновна
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Щербакова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Толстых Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстых Анна Семеновна
Смерть
11.01.2006