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Толстых Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1937

Дата смерти

11.01.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1937

Отец: Толстых Василий Павлович

Мать: Толстых Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.05.1958

Дочь: Зюкова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Толстых Анна Семеновна

Рождение ребёнка
05.11.1959

Дочь: Кривошапова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Толстых Анна Семеновна

Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Щербакова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Толстых Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстых Анна Семеновна

Смерть
11.01.2006
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