Писяк Василий Максимович
Место рожденияУкраина, Полтавская область, Градевский район, село Броварьки
Дата рождения1895 или 1900
Дата смерти16.04.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1895 или 1900
Украина, Полтавская область, Градевский район, село Броварьки
Переезд в Грузию Лагодехи 1933 году Писяк Василий Максимович , в 1934 году в Чхороцкий р-он Лесечинский чай совхоз.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Писяк Ефросинья
Смерть
16.04.1962
Грузия, Чхороцкий район, чай совхоз Лесечине