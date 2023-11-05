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Писяк Василий Максимович

Место рождения

Украина, Полтавская область, Градевский район, село Броварьки

Дата рождения

1895 или 1900

Дата смерти

16.04.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1895 или 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Полтавская область, Градевский район, село Броварьки
Переезд в Грузию Лагодехи 1933 году Писяк Василий Максимович , в 1934 году в Чхороцкий р-он Лесечинский чай совхоз.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Писяк Иван Васильевич

Мать ребёнка: Писяк Ефросинья

Смерть
16.04.1962
Грузия, Чхороцкий район, чай совхоз Лесечине
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