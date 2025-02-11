Шмелёв Пётр Тимофеевич
мужской, родился 18.11.1837, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецШмелёв Тимофей Спиридонович1800 г.р.
МатьШмелёва Авдотья АртемьевнаДо 1800 г.р.
Супруги
Шмелёва (Винокурова) Екатерина Михайловна24.11.1835 г.р.
Дети
Шмелёв Иван Петрович27.01.1866 г.р.
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Место
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Рождение
18.11.1837
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.04.1856
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1866
Сын: Шмелёв Иван Петрович
Мать ребёнка: Шмелёва (Винокурова) Екатерина Михайловна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно