Шмелёв Пётр Тимофеевич 18.11.1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмелёв Пётр Тимофеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.11.1837, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Шмелёв Тимофей Спиридонович1800 г.р.
Мать
Шмелёва Авдотья АртемьевнаДо 1800 г.р.
Супруги
Шмелёва (Винокурова) Екатерина Михайловна24.11.1835 г.р.
Дети
Шмелёв Иван Петрович27.01.1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1837

Отец: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Мать: Шмелёва Авдотья Артемьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
22.04.1856

Жена: Шмелёва (Винокурова) Екатерина Михайловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
27.01.1866

Сын: Шмелёв Иван Петрович

Мать ребёнка: Шмелёва (Винокурова) Екатерина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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