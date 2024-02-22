Семён Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Кузьма Ермолаев
Мать: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евгения Семёнова
Мать ребёнка: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Антип Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кирей Симёнов
Мать ребёнка: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1790
Сын: Антон Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сидор Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Савельева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Лукерья Семёнова
Мать ребёнка: Анастасия Савельева
Смерть
1822