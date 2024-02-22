Семён Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Кузьмин

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Кузьма Ермолаев

Мать: Марья Иванова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Савельева

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евгения Семёнова

Мать ребёнка: Анастасия Савельева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Антип Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Савельева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кирей Симёнов

Мать ребёнка: Анастасия Савельева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Антон Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Савельева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сидор Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Савельева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Лукерья Семёнова

Мать ребёнка: Анастасия Савельева

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1822
Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

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