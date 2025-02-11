Леонов Тихон Астафьевич
мужской, родился 1780, Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Дети
Леонов Макар Тихонович1812 г.р.
Леонов Леон Тихонович1822 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?