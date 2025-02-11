Леонов Тихон Астафьевич 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Леонов Тихон Астафьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1780, Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дети
Леонов Макар Тихонович1812 г.р.
Леонов Леон Тихонович1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1812

Сын: Леонов Макар Тихонович

Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Леонов Леон Тихонович

Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Леонов Никита Тихонович

Мать ребёнка: Леонова (Леонов) ?

Битюково, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

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