Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1951
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1976
Сын: Дворников Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Дворников Алексей
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Дворников Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дворников Алексей