Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1976

Сын: Дворников Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Дворников Алексей

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Дворников Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дворников Алексей

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