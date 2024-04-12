Борзов Павел Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1709
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Борзов Филлип Фролов
Мать: Борзова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1704
Сын: Борзов Иван Павлов
Мать ребёнка: Борзова Марфа Иванова
Место жительства
1705
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Прасковья Павлова
Мать ребёнка: Борзова Марфа Иванова
Место жительства
1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)