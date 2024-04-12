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Борзов Павел Филиппов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1709

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Борзов Филлип Фролов

Мать: Борзова Елена Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1704

Сын: Борзов Иван Павлов

Мать ребёнка: Борзова Марфа Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Место жительства
1705
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | РГАДА ф. 1209 оп.1 д.11458 | Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE ... Показать все
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Прасковья Павлова

Мать ребёнка: Борзова Марфа Иванова

Место жительства
1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.350, оп.1, д.345 (1709) | Перепись 1709 года Вотчины Саввинского монастыря села Тарханова.
Смерть
После 1709
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
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