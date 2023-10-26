Грибкова Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибкова Пелагея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибков Иван Никитич

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Грибкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Грибков Иван Никитич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Грибков Никита Иванович

Отец ребёнка: Грибков Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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