Грибкова Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грибков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Грибкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Грибков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Грибков Иван Никитич
Смерть
Неизвестно