Туров Леонид Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туров Леонид Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туров Павел Кондратьевич

Мать: (Турова) Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: (Турова) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туров Владимир Леонидович

Мать ребёнка: (Турова) Антонина

Рождение ребёнка
11.?.1950

Сын: Туров Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: (Турова) Антонина

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