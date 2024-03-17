Туров Леонид Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туров Павел Кондратьевич
Мать: (Турова) Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Турова) Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туров Владимир Леонидович
Мать ребёнка: (Турова) Антонина
Рождение ребёнка
11.?.1950
Сын: Туров Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: (Турова) Антонина