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Степанов Перфилий / Парфирий Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1864 и 1868

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1868

Отец: Степанов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Старикова Ксения Перфильевна

Мать ребёнка: Степанова Марья

Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1948
Балыкты, Тюлькубасский район, Туркестанская область
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