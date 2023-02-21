Степанов Перфилий / Парфирий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1864 и 1868
Дата смерти1948
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1868
Отец: Степанов Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Старикова Ксения Перфильевна
Мать ребёнка: Степанова Марья
Никольское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1948
Балыкты, Тюлькубасский район, Туркестанская область