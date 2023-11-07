(Древаль) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Древаль) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1960

Сын: Древаль Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Древаль Владимир Ильич

Рождение ребёнка
17.04.1962

Дочь: (Древаль) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Древаль Владимир Ильич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область

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