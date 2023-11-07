(Древаль) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1960
Сын: Древаль Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Древаль Владимир Ильич
Рождение ребёнка
17.04.1962
Дочь: (Древаль) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Древаль Владимир Ильич
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область