Шубина Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубина Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1924

Дочь: Новикова (шубина) Полина Прохоровна

Отец ребёнка: Шубин Прохор Петрович

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Петр Прохорович

Отец ребёнка: Шубин Прохор Петрович

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Кирилл Прохорович

Отец ребёнка: Шубин Прохор Петрович

Смерть
Неизвестно
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