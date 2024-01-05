Шубина Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1924
Дочь: Новикова (шубина) Полина Прохоровна
Отец ребёнка: Шубин Прохор Петрович
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубин Прохор Петрович
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубин Прохор Петрович
Смерть
Неизвестно