Егорова (Смирнова) Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1925
Дата смерти27.08.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925
Отец: Смирнов Владимир Егорович
Мать: Смирнова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров ? Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров ? Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.2008