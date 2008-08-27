Егорова (Смирнова) Лидия Владимировна 07.04.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егорова (Смирнова) Лидия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1925

Дата смерти

27.08.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1925

Отец: Смирнов Владимир Егорович

Мать: Смирнова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров ? Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егоров ? Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров ? Митрофанович

Смерть
27.08.2008

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