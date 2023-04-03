Зоткин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зоткин Федор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Зоткин Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Зоткина Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Зоткин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Зоткина Евдокия Емельяновна
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зоткина Евдокия Емельяновна
Смерть
Неизвестно