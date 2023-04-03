Зоткин Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоткин Михаил Федорович

Зоткин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зоткин Федор Никитич

Мать: Зоткина Екатерина Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоткина Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Зоткин Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Зоткина Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Зоткин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Зоткина Евдокия Емельяновна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зоткина Евдокия Емельяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.