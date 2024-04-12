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Смирнов Виктор Алексеевич

Место рождения

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова Елена

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.10.1960

Сын: Смирнов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Нина Ивановна

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.01.1966

Дочь: Закаблуцкая Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Смирнова Нина Ивановна

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Нина Ивановна

Кардафлей, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1999
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
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