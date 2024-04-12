Смирнов Виктор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1937
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Смирнова Елена
Рождение ребёнка
05.10.1960
Сын: Смирнов Валерий Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1966
Дочь: Закаблуцкая Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Смирнова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Нина Ивановна
Смерть
1999
Новомалороссийская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край