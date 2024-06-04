Шавкунов Анфим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: Шавкунов Иван Семенов
Мать: Шавкунова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: (Шавкунова) Евдокия Анфимова
Мать ребёнка: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Шавкунова) Татьяна Анфимова
Мать ребёнка: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева
Смерть
После 1762