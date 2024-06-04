Шавкунов Анфим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШавкунов Анфим Иванов

Шавкунов Анфим Иванов

Место рождения

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: Шавкунов Иван Семенов

Мать: Шавкунова Ирина

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: (Шавкунова) Евдокия Анфимова

Мать ребёнка: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Шавкунов Леонтий Анфимов

Мать ребёнка: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Шавкунова) Татьяна Анфимова

Мать ребёнка: Шавкунова (Казаковых) Федосья Алексеева

Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

Мы используем куки для улучшения работы сайта.