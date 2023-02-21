Романов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Романова Евдокия Полиэктовна

Рождение ребёнка
13.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1982
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