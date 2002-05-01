Цветкова (Макарова) Пелагея (Полина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Макарова) Пелагея (Полина) Михайловна

Место рождения

Чучково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.01.1913

Дата смерти

?.05.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Чучково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветков Сергей

Рождение ребёнка
06.11.1934

Дочь: Ступенкова (Ступенкова) Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Ступенков Федор

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.05.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Востряковское центральное кладбище

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