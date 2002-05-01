Цветкова (Макарова) Пелагея (Полина) Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.01.1913
Дата смерти?.05.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цветков Сергей
Рождение ребёнка
06.11.1934
Дочь: Ступенкова (Ступенкова) Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Ступенков Федор
Смерть
?.05.2002
Похороны
Неизвестно
Востряковское центральное кладбище