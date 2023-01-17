Васильева Гликерия (Марина) Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Гликерия (Марина) Лазаревна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Васильев Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Васильев Малафей Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Васильев Филипп Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Васильев (рекрут В 1808) Прокофий Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Васильев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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