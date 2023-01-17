Васильева Гликерия (Марина) Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Васильев Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Васильев Малафей Тимофеевич
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Васильев Филипп Тимофеевич
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Васильев (рекрут В 1808) Прокофий Тимофеевич
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Васильев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Васильев Тимофей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно