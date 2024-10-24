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Елизавета Степановна

Место рождения

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.09.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривошеино, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
14.10.1873

Муж: Георгий (Егор) Ефимович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1875

Дочь: Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.02.1876

Сын: Онисим Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Петр Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.01.1882

Дочь: Кабанова Марья Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1884

Дочь: Евдокия Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.01.1889

Сын: Филипп Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Марина Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1897

Сын: Ефимов Иван Егорович

Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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