Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Сын: Онисим Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Сын: Петр Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Сын: Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Дочь: Кабанова Марья Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Дочь: Евдокия Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Сын: Филипп Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Дочь: Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Дочь: Марина Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович
Сын: Ефимов Иван Егорович
Отец ребёнка: Георгий (Егор) Ефимович