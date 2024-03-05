Ирина Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Агапов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Ларион Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Агапов
Место жительства
С 1798 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Агапов
Смерть
Неизвестно