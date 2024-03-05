Ирина Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Агапов

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Ларион Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Агапов

Место жительства
С 1798 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Агапов

Смерть
Неизвестно
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