Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.04.1984
Дочь: Водолагина Инна Валерьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Водолагина Марина Валерьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности